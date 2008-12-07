Барак Обама про рецессию, США и вливание крови

Избранный президент США Барак ОБАМА заявил в воскресенье, что считает своим главным приоритетом поддержку экономики США и скорейшее принятие нового пакета по ее стимулированию.

"Мы должны прямо сейчас провести вливание крови, чтобы гарантировать, что состояние пациента стабилизировалось", - заявил Б.ОБАМА в интервью телекомпании Эн-би-си.

При этом он повторил уже высказанный им ранее на предыдущей неделе прогноз о том, что кризис в экономике США обострится еще больше.

Переживаемая сейчас США рецессия "является большой проблемой и еще больше ухудшится", заявил избранный президент США.