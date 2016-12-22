В России умер внук Сталина, известный своими судебными процессами в защиту предка-вождя

В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, передает "Газета.Ru".

«Он скончался», — ответили в справочной службе скорой помощи

Евгений Джугашвили был сыном Якова Сталина, который покончил жизнь самоубийством в немецком плену, отказавшись сотрудничать с нацистами. Евгений, внешне похожий на Сталина, даже снялся в фильме «Яков — сын Сталина», где сыграл своего деда.

Инженер по профессии, в советское время он работал военпредом на нескольких заводах, а в постсоветское время занимался общественной и политической деятельностью в России и Грузии.

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Джугашвили получил известность своими судебными процессами в защиту памяти своего деда. Он, в частности, подвергал сомнению факт расстрела польских военных в Катыни советскими карательными органами.

Ранее Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к России по статьям в СМИ о расстреле польских военнопленных в Катыни в 1940 году.

Отметим, что накануне, 21 декабря, отмечалась 137-й годовщина со дня рождения Иосифа Сталина.