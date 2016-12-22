В Бельгии нашли застреленным высокопоставленного чиновника НАТО – СМИ

Об этом сообщает местное издание Sudinfo.

Отмечается, что тело было найдено с пулей в голове в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он жил.

Семья высокопоставленного чиновника НАТО не верит в самоубийство.

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Погибший легально имел три единицы оружия, однако именно с четвертой, которую он держал в бардачке, был сделан роковой выстрел, рассказал источник, близкий к следствию. Эти данные подтвердил прокурор Винсент Мака.

Шанделон занимался вопросами противодействия терроризму.