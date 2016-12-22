В Бельгии нашли застреленным высокопоставленного чиновника НАТО – СМИ
15:11, 22 декабря 2016Мир
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В бельгийском городе Анденн был найден труп главного аудитора НАТО Ива Шанделона.
Тело было найдено с пулей в голове / Фото: АР
Об этом сообщает местное издание Sudinfo.
Отмечается, что тело было найдено с пулей в голове в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он жил.
Семья высокопоставленного чиновника НАТО не верит в самоубийство.
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Погибший легально имел три единицы оружия, однако именно с четвертой, которую он держал в бардачке, был сделан роковой выстрел, рассказал источник, близкий к следствию. Эти данные подтвердил прокурор Винсент Мака.
Шанделон занимался вопросами противодействия терроризму.
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