Военные РФ на выезде из восточного Алеппо отбирают личные вещи – сирийский журналист

Об этом Громадському рассказал сирийский журналист Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул Восточное Алеппо в рамках эвакуации.

«В понедельник 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли вещи, чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны – нейтральной территории», – сказал он.

По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями.

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«Но есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная Ассамблея ООН поддержала создание специальной команды по сбору и анализу доказательств военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных в Сирии за все время конфликта.

Ранее в ООН заявляли о получении сообщения, что правительственные силы в Сирии вламываются в дома в восточной части Алеппо и расстреливают гражданских.