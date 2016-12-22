ООН создаст штаб для сбора информации о военных преступлениях в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комиссия будет готовить материалы для того, чтобы упростить и ускорить "справедливый и независимый уголовный процесс в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах".

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Авторами резолюции являются Лихтенштейн и Катар. Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств. Против документа высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 международные делегации от голосования отказались.

Ранее УНИАН сообщал, что специальная комиссия ООН не смогла назвать ответственных за нанесение удара по гуманитарной автоколонне в Сирии.