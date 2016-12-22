Комиссия ООН не смогла установить виновных в ударе по гуманитарной колонне возле Алеппо

В заявлении комиссии говорится, что "хотя инцидент был вызван атакой с воздуха, не представляется возможным установить виновного или виновных", передает Русская служба Би-Би-Си.

По версии ООН, обстрел был совершен разными видами боеприпасов с помощью, как минимум, двух самолетов разных типов.

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В то же время, комиссия констатировала, что нанести авиаудар по конвою могли либо сирийские и российские самолеты, либо самолеты сил коалиции под руководством США.

При этом подчеркивается, что "чрезвычайно маловероятно", чтобы самолеты коалиции были причастны к атаке.

Гуманитарная колонна, организованная ООН и сирийским отделением Красного Полумесяца, попала под обстрел возде Алеппо 19 сентября. По данным ООН, при этом погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 20 были ранены.