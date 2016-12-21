Кибератаки и агрессия России: в Дании определили основные угрозы для страны

В Дании разведка определила терроризм, кибератаки и агрессию РФ основными угрозами для страны, пишет The Local со ссылкой на отчет военной разведки Дании по долгосрочной оценке рисков.

В частности, в отчете отмечается, что помимо прочего, РФ представляет угрозу в киберпространстве. Кибератаки из России и других зарубежных государств могут быть использованы, чтобы "повлиять на общественное мнение" в Дании.

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«Россия не доверяет НАТО и ее готовность пойти на риски увеличивается. НАТО повышает безопасность, в том числе в Балтийском регионе, и Россия в ближайшие годы будет продолжать быть серьезной проблемой безопасности для Запада и Дании", - отмечается в документе.

Кроме того, в разведке Дании подчеркивают, что Россия и в дальнейшем будет демонстрировать свою военную мощь.

Кроме того, в отчете также отмечается, что Дания продолжает быть мишенью террористов, шпионов и преступников.

Напомним, экс-кандидат в президенты США и член Демократической партии Хиллари Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из двух главных причин ее поражения на выборах.

По словам Клинтон, неприязнь к ней со стороны Владимира Путина привела к взломам хакерами серверов Демократической партии. Она также добавила, что это была атака не только против демократов, но и против США в целом.

Экс-кандидат в президенты уверена, что у российского лидера к ней «личные счеты» после того, как в 2011 году она заявила о фальсификациях на выборах в Госдуму РФ.