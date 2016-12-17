Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из причин ее поражения на выборах

01:34, 17 декабря 2016
Мир
1812

Экс-кандидат в президенты США и член Демократической партии Хиллари Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из двух главных причин ее поражения на выборах. 

REUTERS

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам Клинтон, неприязнь к ней со стороны Владимира Путина привела к взломам хакерами серверов Демократической партии. Она также добавила, что это была атака не только против демократов, но и против США в целом.

Читайте такжеБелый дом обвинил Трампа в поощрении российских хакеров

Экс-кандидат в президенты уверена, что у российского лидера к ней «личные счеты» после того, как в 2011 году она заявила о фальсификациях на выборах в Госдуму РФ.

Второй причиной, повлиявшей на итоговый результат, Клинтон считает публикацию перед выборами письма директора ФБР Джеймса Коми, где он сообщает о «новых вопросах» в расследовании против нее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Клинтон#кибератаки