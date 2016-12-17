Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из причин ее поражения на выборах

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам Клинтон, неприязнь к ней со стороны Владимира Путина привела к взломам хакерами серверов Демократической партии. Она также добавила, что это была атака не только против демократов, но и против США в целом.

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Экс-кандидат в президенты уверена, что у российского лидера к ней «личные счеты» после того, как в 2011 году она заявила о фальсификациях на выборах в Госдуму РФ.

Второй причиной, повлиявшей на итоговый результат, Клинтон считает публикацию перед выборами письма директора ФБР Джеймса Коми, где он сообщает о «новых вопросах» в расследовании против нее.