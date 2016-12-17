Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из причин ее поражения на выборах
01:34, 17 декабря 2016Мир
1812
Экс-кандидат в президенты США и член Демократической партии Хиллари Клинтон назвала кибератаки со стороны России одной из двух главных причин ее поражения на выборах.
Хиллари Клинтон / REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на The New York Times.
По словам Клинтон, неприязнь к ней со стороны Владимира Путина привела к взломам хакерами серверов Демократической партии. Она также добавила, что это была атака не только против демократов, но и против США в целом.
Читайте такжеБелый дом обвинил Трампа в поощрении российских хакеров
Экс-кандидат в президенты уверена, что у российского лидера к ней «личные счеты» после того, как в 2011 году она заявила о фальсификациях на выборах в Госдуму РФ.
Второй причиной, повлиявшей на итоговый результат, Клинтон считает публикацию перед выборами письма директора ФБР Джеймса Коми, где он сообщает о «новых вопросах» в расследовании против нее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter