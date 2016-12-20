"Убийца стоял позади посла. Как друг или охранник": фотограф AP рассказал, как погиб российский дипломат в Турции

По словам фотографа, он случайно попал на выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" — и, разумеется, предполагал, что это будет совершенно рутинное мероприятие, передает Медуза.

Бурхан Озбилиджи заглянул туда по дороге из редакции домой.

Когда российский посол Андрей Карлов начал свою речь, Бурхан Озбилиджи подошел поближе, чтобы сфотографировать его. В этот момент раздались выстрелы и началась паника.

"Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не видел крови; думаю, он мог быть ранен в спину. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло: человек умер прямо передо мной; жизнь покинула (его - Ред.) у меня на глазах", - вспоминает произошедшее Озбилиджи.

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Как рассказывает фотограф, сначала он не понял, почему началась стрельба; он предположил, что стрелок мог быть "чеченским боевиком". Только потом Озбилиджи понял, что убийца кричал про сирийский Алеппо, в бомбардировках которого участвовала российская авиация.

"Конечно, я был напуган и знал, насколько опасно это может быть — если он повернется в мою сторону. Но я немного приблизился и снимал его, пока он запугивал отчаявшихся пленников. Вот как я размышлял: "Я здесь. Даже если меня ранят или убьют, я журналист. Мне нужно делать свою работу. Я могу сбежать, не сделав фотографий. Но в этом случае мне потом нечего будет ответить на вопрос, почему я не сделал снимки", - отметил он.

По словам фотографа AP, он был удивлен тем, что стрелок, с одной стороны, взволнован, а с другой — прекрасно контролирует себя. Как вспоминает Бурхан Озбилиджи, убийца кричал напуганным посетителям, чтобы все отошли. В конце концов, охранники приказали всем выйти из помещения, туда проникли сотрудники полиции и застрелили убийцу посла.

"Когда я вернулся в редакцию и начал просматривать фотографии, я был шокирован тем, что убийца стоял позади посла, пока тот выступал. Как друг или охранник", - делится впечатлениями фотограф.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.