Берлин после трагедии на рождественской ярмарке: местные несут цветы и свечи (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.

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Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.