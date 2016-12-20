Берлин после трагедии на рождественской ярмарке: местные несут цветы и свечи (фоторепортаж)

11:52, 20 декабря 2016
Мир
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Во вторник, 20 декабря, утром после трагедии на рождественской ярмарке Берлина люди приходят на место происшествия и чтят память погибших. Они приносят цветы, свечи, оставляют записки. Полиция до сих пор работает на месте нападения. 

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.

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Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

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Новость в сюжете: Теракт в Берлине
Теги: #теракт#ярмарка