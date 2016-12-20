Число погибших на рождественской ярмарке в Берлине возросло до 12 человек
03:45, 20 декабря 2016Мир
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Количество погибших на площади Брайтшайдплац в Берлине, где грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке, возросло до 12 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.
В больницах города находятся, по последним данным, 48 пострадавших при инциденте. Некоторые из них - в тяжелом состоянии.
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Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern.— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016
Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. В результате инцидента погибли 9 человек, около 50 человек пострадали.
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