Число погибших на рождественской ярмарке в Берлине возросло до 12 человек

Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

В больницах города находятся, по последним данным, 48 пострадавших при инциденте. Некоторые из них - в тяжелом состоянии.

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Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 20, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. В результате инцидента погибли 9 человек, около 50 человек пострадали.