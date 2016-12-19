Керри: США готовы помочь в расследовании убийства российского посла

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Госдепа.

«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — также сообщил госсекретарь.

Керри добавил, что «это отвратительное нападение» является покушением на право всех дипломатов на безопасное представление интересов своих стран по всему миру.

Читайте такжеУбийство российского посла в Турции - все подробности (фото, видео)

Вечером 19 декабря в Анкаре было совершено нападение на российского посла Андрея Карлова. В ходе открытия фотовыставки в Центре современного искусства, на которой посол выступал с речью, неизвестный несколько раз выстрелил в дипломата.