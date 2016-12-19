Керри: США готовы помочь в расследовании убийства российского посла

22:00, 19 декабря 2016
Мир
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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон готов предложить помощь России и Турции в расследовании убийства российского посла Андрея Карлова на открытии фотовыставки в Анкаре.

REUTERS

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Госдепа.

«США осуждают сегодняшнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова», — также сообщил госсекретарь.

Керри добавил, что «это отвратительное нападение» является покушением на право всех дипломатов на безопасное представление интересов своих стран по всему миру.

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Вечером 19 декабря в Анкаре было совершено нападение на российского посла Андрея Карлова. В ходе открытия фотовыставки в Центре современного искусства, на которой посол выступал с речью, неизвестный несколько раз выстрелил в дипломата. 

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