Напились до смерти: в России 26 человек стали жертвами отравления концентратом для ванн "Боярышник"

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ по Иркутской области, продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки. В рамках уголовного дела задержаны два распространителя продукции.

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Установлено, что жители Иркутска приобретали концентрат «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Несмотря на это, люди пили его как алкоголь, но в нем оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.

«На сегодняшний день в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 26 скончались», - говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские, судебно-химические экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся другие следственные действия.