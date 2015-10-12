Российские летчики торгуют в Сирии контрабандной едой и алкоголем - разведка

20:54, 12 октября 2015
Мир
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Пилоты российской авиации нелегально перевозят в Сирию продукты питания и алкоголь с целью дальнейшей их реализации.

stat.mil.ru

Эту информацию обнародовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Установлены факты злоупотребления служебным положением летным составом самолетов военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ. В частности, на борту самолетов в Сирию перевозятся продукты питания и алкоголь с целью дальнейшей реализации", - говорится в сообщении ГУР.

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Отмечается, что боевые вылеты происходили в провинциях Хомс, Хама, Латакия и Идлиб самолетами Су-24М, Су-25СМ и Су-34.

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