Российские летчики торгуют в Сирии контрабандной едой и алкоголем - разведка
20:54, 12 октября 2015Мир
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Пилоты российской авиации нелегально перевозят в Сирию продукты питания и алкоголь с целью дальнейшей их реализации.
Российская авиация начала наносить авиаудары в Сирии 30 сентября / stat.mil.ru
Эту информацию обнародовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Установлены факты злоупотребления служебным положением летным составом самолетов военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ. В частности, на борту самолетов в Сирию перевозятся продукты питания и алкоголь с целью дальнейшей реализации", - говорится в сообщении ГУР.
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Отмечается, что боевые вылеты происходили в провинциях Хомс, Хама, Латакия и Идлиб самолетами Су-24М, Су-25СМ и Су-34.
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