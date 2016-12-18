Осужденного за сексуальные домогательства экс-президента Израиля Моше Кацава досрочно освободят из тюрьмы
21:29, 18 декабря 2016Мир
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Бывшего президента приговорили к 7 годам заключения.
Моше Коцава / REUTERS
Бывшего президента Израиля Моше Кацава, который приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в сексуальных домогательствах, будет отпущен на волю досрочно.
Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на решение суда.
Суд принял решение об условно-досрочном освобождении, несмотря на протест прокуратуры. До этого власти несколько раз отклоняла просьбы о досрочном освобождении Кацава.
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В 2011 году суд в Тель-Авиве приговорил Кацава к семи годам тюремного заключения, а также еще двум годам условного наказания и штрафу в 100 тысяч шекелей (более 25 тыс. долл). Сам Кацав свою вину отрицает.
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