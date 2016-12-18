Осужденного за сексуальные домогательства экс-президента Израиля Моше Кацава досрочно освободят из тюрьмы

Бывшего президента Израиля Моше Кацава, который приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в сексуальных домогательствах, будет отпущен на волю досрочно.

Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на решение суда.

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении, несмотря на протест прокуратуры. До этого власти несколько раз отклоняла просьбы о досрочном освобождении Кацава.

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В 2011 году суд в Тель-Авиве приговорил Кацава к семи годам тюремного заключения, а также еще двум годам условного наказания и штрафу в 100 тысяч шекелей (более 25 тыс. долл). Сам Кацав свою вину отрицает.