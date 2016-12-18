В течение года в ЕС прибыли около 350 тысяч нелегальных мигрантов

Об этом в субботу, 17 декабря, заявил глава агентства по защите границ Евросоюза Frontex Фабрис Леггері, передает Deutsche Welle.

По словам Леггери, около 180 тысяч человек прибыли в ЕС через Турцию и восточную часть Средиземного моря, тогда как 170 тысяч добрались в ЕС через Средиземное море маршрутам из Ливии и Египта.

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Для сравнения, за весь 2015 год в ЕС прибыло около одного миллиона нелегальных мигрантов и искателей убежища. Соглашение между ЕС и Турцией сократило количество искателей убежища, которые прибывают с Востока, но миграция из Северной Африки возросла на 30 процентов, отмечает глава Frontex.

При этом глава агентства заявил, что за год в Средиземном море утонули почти 5000 искателей убежища. По мнению Леггери, ЕС должен создать легальные пути въезда для беженцев. Это можно сделать, например, с помощью квот, отметил Леггери.