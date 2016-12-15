Forbes назвал создателя киносаги "Звездные войны" самой богатой знаменитостью в этом году

Самой богатой знаменитостью 2016 года по версии журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас.

Чистые активы автора эпопеи "Звездные войны" оцениваются в 4,6 млрд долл. Большая часть этих средств поступила от продажи компании Lucasfilm, которую купила студия Disney в 2012 году.

Второе место принадлежит режиссеру Стивену Спилбергу с состоянием в 3,7 млрд долл.

Третью позицию в рейтинге занимает телеведущая Опра Уинфри с активами 2,8 млрд долл.

Читайте такжеForbes составил рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей

В первую десятку также вошли баскетболист Майкл Джордан (1,2 млрд долл.), иллюзионист Дэвид Копперфильд (850 млн долл.), рэпер Шон Комбс с чистыми активами в 750 млн долл., гольфист Тайгер Вудс (740 млн долл.), рэпер Dr Dre (710 млн долл.), писатель Джеймс Паттерсон (700 млн долл.), актер Джером Сайнфелд (670 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, накануне Forbes назвал Путина и Трампа самыми влиятельными людьми мира. На третьем месте оказалась канцлер Германии Ангела Меркель.