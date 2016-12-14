Forbes назвал Путина и Трампа самыми влиятельными людьми мира

Американский журнал Forbes на своем сайте опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира.

В тройку лидеров вошли: на первом месте – президент РФ Владимир Путин, на втором – избранный президент США Дональд Трамп и на третьем – канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Кроме того на четвертом месте в рейтинге оказался председатель КНР Си Цзиньпин, на пятом – Папа Римский Франциск.

Всего в рейтинге 74 человека.

Ранее американский журнал Time назвал «Человеком года» избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января 2017 года.

"В 2016 «Человеком года» является Дональд Трамп - избранный президент разделенных штатов Америки", - указано в названии видео на сайте издания, в котором главный редактор Нэнси Гиббс объясняет избрание лица Трампа «Человеком года». Гиббс напомнила, журнал ежегодно выбирает человека, который имеет наибольшее влияние на события в мире одновременно как в лучшую, так и в худшую стороны.