Россия отвергла призывы прекратить огонь в Алеппо, где фиксируются массовые расстрелы гражданских
Россия вновь отвергла призывы к прекращению огня в Алеппо, где Организация Объединенных Наций сообщила о массовых казнях гражданских лиц и массовое бегство из города, после того, как сирийские военные добились успехов в наступлении на оплот повстанческого сопротивления в Сирии.
Об этом сообщает Reuters.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежде, чем остановятся боевые действия, должны быть установлены эвакуационные коридоры.
"Мы слышим призывы к немедленному прекращению боевых действий. Это российская сторона хочет сделать только тогда, когда коридоры будут установлены", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания организации Черноморского экономического сотрудничества в Белграде во вторник.
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Отвечая на вопрос, есть ли параллельные переговоры с Турцией и Соединенными Штатами, Лавров ответил: "Мы работаем со всеми, кто влияет на ситуацию".
Как сообщал УНИАН, в Организации Объединенных Наций заявили о получении информации, что правительственные силы Сирии вламываются в дома в восточной части Алеппо и расстреливают гражданских. В частности, сообщается об убийстве 82 гражданских, среди которых 11 женщин и 13 детей.