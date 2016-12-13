Россия отвергла призывы прекратить огонь в Алеппо, где фиксируются массовые расстрелы гражданских

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прежде, чем остановятся боевые действия, должны быть установлены эвакуационные коридоры.

"Мы слышим призывы к немедленному прекращению боевых действий. Это российская сторона хочет сделать только тогда, когда коридоры будут установлены", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания организации Черноморского экономического сотрудничества в Белграде во вторник.

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Отвечая на вопрос, есть ли параллельные переговоры с Турцией и Соединенными Штатами, Лавров ответил: "Мы работаем со всеми, кто влияет на ситуацию".

Как сообщал УНИАН, в Организации Объединенных Наций заявили о получении информации, что правительственные силы Сирии вламываются в дома в восточной части Алеппо и расстреливают гражданских. В частности, сообщается об убийстве 82 гражданских, среди которых 11 женщин и 13 детей.