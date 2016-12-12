Глава МИД Франции осудил Россию за "постоянную ложь" о сирийском конфликте
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил Россию за «постоянную ложь» о сирийском конфликте.
Об этом сообщает французская новостная радиостанция RFI.
По его словам, Москва утверждает, что борется с терроризмом, но концентрируется на Алеппо, в то время как группировка "Исламское государство" снова захватила Пальмиру.
Эро заявил, что «глубоко сожалеет» о неудаче российско-американских переговоров в Женеве об урегулировании сирийского конфликта. Он сказал, что переговоры закончились провалом, поскольку Москва применяет «двойные стандарты» и с российской стороны наблюдается «постоянная ложь».
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«С одной стороны, (в Москве) говорят: мы будем вести переговоры и договоримся о прекращении огня, а с другой - что будем продолжать войну, и это - тотальная война, чтобы сохранить режим Башара Асада и взять Алеппо, но какой ценой?» - заявил глава французской дипломатии в Брюсселе.
«К тому же Россия, заявляющая о борьбе с терроризмом, концентрирует свои силы в Алеппо и оставляет пространство для боевиков ИГ, которые сейчас захватывают Пальмиру», - добавил он.
В Брюсселе в понедельник проходит встреча министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза, на которой обсуждается сирийский конфликт.