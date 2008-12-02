Лукашенко считает, что Беларусь - мощное и развитое государство

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает оправданным стиль своего управления страной. Об этом А. ЛУКАШЕНКО заявил в интервью информационному агентству «Франс-Пресс» (AFP), отвечая на вопрос, изменился ли стиль его управления страной с 1994 года, когда он впервые был избран президентом Беларуси Стенограмма этого интервью размещена на официальном сайте президента Беларуси.

«Конечно, за это время он (стиль управления – УНИАН) изменился, и изменился значительно. Вспомните те времена, если вы, конечно, бывали здесь, после распада СССР, что творилось… Жуть! Есть людям нечего было, предприятия все были остановлены (неплохие, конкурентоспособные предприятия, – время потом показало). И как я должен был управлять страной, если мне всё приходилось собирать по кусочкам, по клочкам?», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, сейчас Беларусь превратилась в мощную, индустриально развитую державу. «Мы создали государство. Беларусь стала государством. Понимаете? Все атрибуты государственности сегодня есть, сильные атрибуты. И это благодаря тому, что управляли государством. Даже не просто управляли, мы создавали его! Нужна была воля. А как во Франции во времена де Голля было? Мы, кстати, многому у вас учились. Меня часто спрашивали: «А вот кому вы там подражаете, с кого берете пример?». Конечно, я никому не подражал и, в общем-то, не ставил кого-то себе в пример. Но всегда отмечал де Голля. А какая у него была политика – вы лучше меня знаете. Он укрепил страну за период своего президентства, очень укрепил. И французы благодарны ему за многое», - отметил президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что либерализация белорусской экономике стала возможной только благодаря тому, что ситуация в стране является контролируемой. «Времена меняются… Мы сегодня вполне контролируем ситуацию в стране. И поэтому я объявил о либерализации. Скорее всего, мы в отдельных направлениях перейдем от разрешительного принципа регистрации предприятий к заявительному. Нам бояться нечего. Мы либерализировали банковскую систему. И не только потому, что это финансовый кризис на Западе разразился. Нет. Время пришло такое. Идет либерализация, и нам надо всё больше и больше открываться, потому что у нас экономика открытая, она не может быть закрытой. Поэтому и общественную жизнь в новом направлении надо выстраивать. Ну а то, что мы сохранили государственное влияние, так сегодня даже американцы с англичанами (кто бы мог подумать!) заговорили об усилении роли государства. Начали национализировать всё, начиная от банковских институтов и заканчивая отдельными предприятиями. Значит, не совсем неправ был ЛУКАШЕНКО», - считает глава белорусского государства.