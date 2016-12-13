В Вильнюсе местные жители находят в почтовых ящиках приглашения переселяться в Россию (фото)

Об этом сообщает Delfi.lt.

На прошлой неделе вильнюсцы были удивлены, найдя в почтовых ящиках брошюры с надписью "Россия" и российским флагом.

"Самое странное, что в бумажных брошюрах были указаны ссылки на интернет-сайты, контактная информация российского посольства, и таблицы, в которых – сравнение некоторых цен", - сказано в сообщении.

К примеру, кВт/ч электроэнергии в Литве стоит – 0,12 евро, в России – 0,04 евро. Сравниваются и цены на бензин: В Литве литр стоит около евро, а в России – 0,5 евро. Кроме того, указано, что в Калининграде меньше придется платить за коммунальные услуги – 70 евро в самый холодный месяц, а в Литве - 280 евро.

Утверждается также, что цены на товары первой необходимости в Литве в два раза выше, а при том, что средняя зарплата статистического жителя Литвы выше - около – 500 евро, а в России - 430 евро, в Литве покупательная способность ниже.

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На другой странице сравниваются статистические данные уже не Литвы и Калининградской области, а Литвы и России, только за разные годы.

У экономистов такие выводы вызвали улыбку. К примеру, старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис назвал данные выборочной статистикой, которая к тому же неточная. "Это называется "как лгать с помощью статистики", сравнение цен выборочное.

Посольство России признало, что это оно распространяет брошюры, и это часть государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Работник посольства заявила, что программа успешно осуществляется, однако согласно статистике, в Литве данная программа провалилась.