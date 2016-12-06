В Литву не пустили судей Конституционного суда РФ из-за Крыма: Путин уже ворчит об "идиотизме"

Об этом пишет издание DELFI со ссылкой на агентство BNS.

Сообщается, что российские судьи имели намерение прибыть на Всемирный конгресс конституционных судов, который должен состояться в марте. Однако в ноябре этого года Департамент миграции по предложению МИД Литвы принял решение внести судей Конституционного суда РФ в список лиц, которым въезд в Литву запрещен.

«Решение принято потому, что в 2014 году Конституционный суд России вынес судебное определение, которым формализовал аннексию Крыма, а это грубое нарушение общепризнанных норм международного права», - сказал пресс-атташе литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Вашкелявичюс. По его словам, Литва проинформировала о своем решении все страны ЕС. По словам представителя МИД, российские судьи внесены в списки "с учетом всех предусмотренных правовыми актами норм и процедур", судьи вправе обжаловать это решение литовской дипломатии в судах Литвы.

Президент России Владимир Путин назвал такое решение «идиотским», пишет «РИА Новости».

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"Например, вдруг прибалтийское государство Литва, которое является сейчас депозитарием Всемирной конференции судов, которая раз в три года собирается, прислала нам недавно депешу о том, что судьи конституционного суда представляют угрозу для безопасности Литовской республики", - рассказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с Путиным в Кремле.

По его словам, возникает вопрос, могут ли российские судьи поехать на это мероприятие или уже нет. Зорькин признался, что уже хотел попросить главу государства провести конференцию в России.

"Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Странные вещи порой творятся. Но это наносное, потому что ведь не Германия запретила и не Австрия запретила", - добавил он.

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"Извините, что собственно послужило поводом для такого идиотского решения?", - поинтересовался Путин.

Зорькин ответил, что в Вильнюсе объяснили свои действия тем, что суд нарушил территориальную неприкосновенность Украины, когда принял решение о соответствии оккупации Крыма российской конституции.