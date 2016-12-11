В Стамбуле возле стадиона прогремел взрыв – ранены два десятка человек (фото)

01:00, 11 декабря 2016
Мир
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Взрыв произошел через два часа после окончания футбольного матча между двумя лучшими командами Турции "Бешикташем" и "Бурсаспором".

Иллюстрация REUTERS

В Турции сегодня вечером, 10 декабря, рядом со стадионом "Водафон Арена" в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ произошел взрыв.

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Террористы заложили взрывчатку в автомобиль. Ранены два десятка человек, большинство из которых – полицейские, которые следили возле стадиона за правопорядком.

Взрыв произошел через два часа после окончания футбольного матча между двумя лучшими командами Турции "Бешикташем" и "Бурсаспором".

Об этом сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, пишет Reuters.

Свидетели рассказывают о двух взрывах. Несколько сотрудников полиции получили тяжелые травмы. Стадион Vodafone Arena расположен в центре Стамбула возле Босфора, напротив дворца османских султанов Долмабахче. 

Вооруженные полицейские блокировали улицы вокруг стадиона. Водометами облили обломки сгоревшего автомобиля. Рядом было еще два возгорания, которые потушили. 

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