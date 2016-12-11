В Стамбуле возле стадиона прогремел взрыв – ранены два десятка человек (фото)
Взрыв произошел через два часа после окончания футбольного матча между двумя лучшими командами Турции "Бешикташем" и "Бурсаспором".
В Турции сегодня вечером, 10 декабря, рядом со стадионом "Водафон Арена" в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ произошел взрыв.
Читайте такжеВ Турции прогремел взрыв возле правительственного здания: есть погибшие
Террористы заложили взрывчатку в автомобиль. Ранены два десятка человек, большинство из которых – полицейские, которые следили возле стадиона за правопорядком.
Взрыв произошел через два часа после окончания футбольного матча между двумя лучшими командами Турции "Бешикташем" и "Бурсаспором".
Об этом сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, пишет Reuters.
Свидетели рассказывают о двух взрывах. Несколько сотрудников полиции получили тяжелые травмы. Стадион Vodafone Arena расположен в центре Стамбула возле Босфора, напротив дворца османских султанов Долмабахче.
Вооруженные полицейские блокировали улицы вокруг стадиона. Водометами облили обломки сгоревшего автомобиля. Рядом было еще два возгорания, которые потушили.