В Сирии убили одного из лидеров ИГ, причастного к атаке на Charlie Hebdo

Об этом сообщили американские военные, передает русска служба Би-Би-Си.

По их данным, аль-Хаким был убит 26 ноября в городе Ракка, который в СМИ называют "столицей ИГ".

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Аль-Хаким участвовал в организации атак на французских карикатуристов из сатирического журнала Charlie Hebdo, добавили военные.

В январе 2015 года боевики, позже опознанные как братья Саид и Шериф Куаши, ворвались в офис Charlie Hebdo и начали стрелять. Погибли 11 журналистов и полицейский.

Нападавшим удалось сбежать. Через два дня их убили французские спецслужбы. В эти дни произошло еще несколько нападений, организованных сообщниками братьев Куаши, в результате которых погибли пять человек.