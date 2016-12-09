Сотни мигрантов прорвались в Испанию (фоторепортаж)
14:05, 09 декабря 2016Мир
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Ни полиция, ни шестиметровый забор не сдержали прорыв нескольких сотен мигрантов в испанский полуанклав Сеута на северном побережье Африки.
Иллюстрация / REUTERS
По данным СМИ, на испанскую территорию попали от 250 до 500 человек, передает Русская служба Би-би-си.
Некоторых задержала полиция, но многие успели спрятаться в горах. При прорыве несколько человек получили травмы, в том числе полицейские.
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31 октября уже произошел прорыв иммигрантов в Сеуту. Тогда в анклав также попали несколько сотен человек. Десятки прорвавшихся получили ранения.
Как сообщал УНИАН, более 335 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю в 2016 году.
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