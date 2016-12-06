Байден допустил свое участие в президентской гонке в 2020 году

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Fox News.

Таким образом Байден уже в третий раз поборется за президентское кресло.

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«Я собираюсь баллотироваться в 2020-ом году», — сказал Байден.

Журналисты поинтересовались, не шутит ли он. Однако действующий вице-президент после протяженной паузы подтвердил, что действительно намерен принять участие в выборах американского президента.

Впрочем, он добавил, что судьба всегда вмешивается самым забавным образом.