Президент Гамбии, правивший более 22 лет, признал поражение на выборах

Об этом сообщил глава избирательной комиссии страны Алие Момар Нджие. Он провозгласил победу на президентских выборах кандидата от оппозиции Адаму Барроу, передает Русская служба Би-би-си.

По данным комиссии, за Барроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

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"Это весьма уникальный случай, когда человек, правивший государством на протяжении столь длительного времени, признал поражение", - подчеркнул глава избирательной комиссии Гамбии.

51-летний Яхья Джамме занимал президентский пост с 1994 года. Он пришел ко власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.

Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщество.

Отметим, в Гамбии на выборах используются не бюллетени, а стеклянные шарики, которые голосующие кладут в коробки того кандидата, за которого отдают голос.