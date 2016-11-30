В рядах немецкой спецслужбы разоблачили исламиста
Федеральное ведомство по защите конституции, которое занимается контрразведывательной деятельностью, разоблачило собственного сотрудника как предполагаемого исламиста.
Эти данные приведены во вторник, 29 ноября, изданием Die Welt, подтвердил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.
По его словам, 51-летний сотрудник-немец под вымышленным именем в интернете публиковал исламистские высказывания, раскрывал внутреннюю информацию ведомства, а также предлагал секретную информацию.
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В ведомстве сообщили, что подозреваемый, который недавно начал работать на спецслужбу, задержан.
По данным Die Welt, подозреваемый планировал совершить теракт в центральной штаб-квартире ведомства в Кельне. В ходе допроса он признался в подготовке деяния и заявил, что делал это "ради Аллаха".
Обладал ли подозреваемый взрывными устройствами на момент задержания, пока не известно.