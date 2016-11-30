В рядах немецкой спецслужбы разоблачили исламиста

Эти данные приведены во вторник, 29 ноября, изданием Die Welt, подтвердил представитель ведомства, передает Deutsche Welle.

По его словам, 51-летний сотрудник-немец под вымышленным именем в интернете публиковал исламистские высказывания, раскрывал внутреннюю информацию ведомства, а также предлагал секретную информацию.

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В ведомстве сообщили, что подозреваемый, который недавно начал работать на спецслужбу, задержан.

По данным Die Welt, подозреваемый планировал совершить теракт в центральной штаб-квартире ведомства в Кельне. В ходе допроса он признался в подготовке деяния и заявил, что делал это "ради Аллаха".

Обладал ли подозреваемый взрывными устройствами на момент задержания, пока не известно.