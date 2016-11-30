Эрдоган: турецкие военные вошли в Сирию для свержения Асада

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«По моим оценкам, около 1 млн человек погибли в Сирии. Люди продолжают умирать, без исключения: дети, женщины и мужчины. Где ООН? Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы проповедовали терпение, но не смогли это больше выносить, нам пришлось войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией», - сказал он.

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«Мы там для установления справедливости. Мы вошли туда, чтобы прекратить правление тирана Асада, который осуществляет государственный террор. [Мы не вошли бы] по любой другой причине», - отметил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, с августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство».