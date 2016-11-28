Хакеры взломали компьютерные системы оборонного ведомства Японии - СМИ

Как сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на источники в министерстве, в результате кибератаки возможна утечка данных, передает ТАСС.

По имеющимся сведениям, объектом нападения стала система обмена информации между различными подразделениями Сил самообороны. Она состоит из двух частей, которые в целях безопасности используются по отдельности, однако злоумышленникам удалось использовать для взлома каналы связи между ними.

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Как полагают в ведомстве, несанкционированный доступ к сети был получен через компьютеры, установленные в ведомственной академии национальной обороны и медицинском колледже министерства.

Специалисты, оценивающие последствия кибератаки, считают, что нападение совершили профессионалы, за которыми, возможно, стоит иностранное государство. В настоящее время в ведомстве усилены меры безопасности, сотрудникам и служащим Сил самообороны, в частности, запрещено выходить в интернет.

Kyodo отмечает, что в японском оборонном ведомстве с 2014 года действует специальная группа по компьютерной безопасности, которая должна круглосуточно следить за коммуникационными системами министерства и Сил самообороны.