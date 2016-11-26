Канада осуждает преступления Голодомора и поддерживает современную Украину - Трюдо

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил сегодня по случаю Дня памяти жертв голодоморов в Украине, передает Радио Свобода.

«Канада вместе с народом Украины решительно осуждает преступления, совершенные во время Голодомора, и поддерживает стремление сохранить память о всех жертвах. Мы также остаемся привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощи в воплощение украинским правительством важных шагов, призванных повысить безопасность, процветание и экономическую независимость людей», – сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Голодомор был умышленно спланирован тираническим режимом Иосифа Сталина, чтобы смирить украинцев.

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«Этот акт геноцида имел целью сломать идентичность и волю украинского народа. Он не достиг этой цели. Несмотря на жестокость Голодомора, украинцы сохранили стремление и после десятилетий советской власти одержали Украине независимость», – подчеркнул премьер-министр Канады.

Он также назвал Голодомор «одной из самых темных глав в истории человечества».

«Я призываю всех канадцев вспомнить сегодня тех жертв Голодомора и задуматься над весомостью вклада, который потомки украинцев внесли в становление Канады. Их стойкость и решимость помогли построить многообразный канадское общество, которым мы гордимся», – подытожил Трюдо.

Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

По данным исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями,в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% всего населения.

В Киеве, других городах Украины состоялись траурные мероприятия памяти жертв Голодоморов, Всемирный конгресс украинцев в эти недели организовывает памяти в 32-х странах мира. Тема мероприятий: "Голодомор не сломал". В этом году национальные памятные мероприятия, посвященные людям, которые смогли реализовать себя, несмотря на пережитое в 1932-1933 годах.