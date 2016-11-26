Порошенко напомнил Москве, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве.

«Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут в основном в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие труды украинских авторов», - заявил он.

«Можно, конечно, зачистить от книг о Голодоморе многострадальную Библиотеку украинской литературы в Москве. Но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно», - добавил президент.

Также Порошенко выразил уверенность, что организаторы Голодомора уже горят в «геене огненной».

«Преступления против человечности не имеют срока давности. По объективным причинам организаторов Голодомора невозможно наказать, но верю, что они уже горят в «геене огненной». Мы же должны выполнить святой долг перед памятью миллионов замученных голодом украинцев – мы должны сохранить Украину, единую, независимую, соборную», - заявил он.

«Как президент чувствую ответственность за сохранение нашей независимости и соборности не только перед нынешним поколением, но и перед миллионами тех, которые смотрят на нас из этого пока холодного неба. Залогом нашей победы может быть только непоколебимое единство украинского народа», - добавил президент.

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«На днях исполняется ровно десять лет, когда Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом... Такую оценку тех трагических событий поддерживает подавляющее большинство украинцев. Я как народный депутат тоже голосовал за этот закон. Десятки стран мира квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид», - отметил Порошенко.

«Я только что подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине – геноцида Украинского народа", в котором, в том числе, дал поручение Министерству иностранных дел продолжать работу по признанию мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями Голодомора геноцидом украинского народа», - добавил президент.