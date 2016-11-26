Порошенко напомнил Москве, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории, сколько бы не «зачищали» от книг об этой трагедии Библиотеку украинской литературы в Москве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве.
«Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут в основном в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие труды украинских авторов», - заявил он.
«Можно, конечно, зачистить от книг о Голодоморе многострадальную Библиотеку украинской литературы в Москве. Но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно», - добавил президент.
Также Порошенко выразил уверенность, что организаторы Голодомора уже горят в «геене огненной».
«Преступления против человечности не имеют срока давности. По объективным причинам организаторов Голодомора невозможно наказать, но верю, что они уже горят в «геене огненной». Мы же должны выполнить святой долг перед памятью миллионов замученных голодом украинцев – мы должны сохранить Украину, единую, независимую, соборную», - заявил он.
«Как президент чувствую ответственность за сохранение нашей независимости и соборности не только перед нынешним поколением, но и перед миллионами тех, которые смотрят на нас из этого пока холодного неба. Залогом нашей победы может быть только непоколебимое единство украинского народа», - добавил президент.
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«На днях исполняется ровно десять лет, когда Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом... Такую оценку тех трагических событий поддерживает подавляющее большинство украинцев. Я как народный депутат тоже голосовал за этот закон. Десятки стран мира квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид», - отметил Порошенко.
«Я только что подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине – геноцида Украинского народа", в котором, в том числе, дал поручение Министерству иностранных дел продолжать работу по признанию мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями Голодомора геноцидом украинского народа», - добавил президент.