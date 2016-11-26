В Киеве у Мемориала жертв Голодомора священники отправляют панихиду по погибшим от голода

Как передает корреспондент УНИАН, панихида началась сразу же после прибытия в музей высшего руководства государства во главе с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, членами правительства, народными депутатами и представителями дипломатического корпуса.

Межрелигиозное служение происходит при участии патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Также в панихиде принимают участие глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, священники Украинской автокефальной православной церкви, Римо-католической церкви, Армянской апостольской церкви и других.

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Сейчас церковный хор читает молитву в память "моренных голодом" и отпущения грехов.

Как известно, во время Голодомора 1932-1933 годов, по различным оценкам, погибло от 4 до 7 млн украинцев.