Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

По данным исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% всего населения.

Согласно другим данным, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час – 1 тысяча 440, ежесуточно – 34 тысячи 560. Таким образом погибли 4,5 миллиона украинцев.

В Киеве, других городах Украины состоятся траурные мероприятия почтения памяти жертв Голодоморов, Всемирный конгресс украинцев в эти недели организует почтение памяти в 32-х странах мира.

Тема мероприятий: "Голодомор не сломал". В этом году национальные памятные мероприятия посвящены людям, которые смогли реализовать себя, несмотря на пережитое в 1932-1933 годах.

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Институт национальной памяти выбрал среди тысяч выдающихся украинцев 15 несломленных героев, чтобы особо почтить их память в этом году. Это — автор Акта провозглашения Независимости Украины в 1991-м Левко Лукьяненко, оперная певица Евгения Мирошниченко, диссиденты Иван Светличный и Олекса Тихий, выдающаяся художница Екатерина Билокур, писатели Василий Барка, Олесь Гончар, врач Нонна Ауска, поэт Дмитрий Билоус, философ Николай Руденко, модель Евгения Сакевич-Даллас, историк Михаил Сикорский, кинодраматург Борис Хандрос, прозаик Анатолий Димаров, живописец Опанас Заливаха.

Траурные мероприятия в Киеве состоятся возле Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве с участием свидетелей Голодомора, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра и председателя Верховной Рады, представителей дипломатических учреждений, священников, общественности.

В 16:00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция "Зажги свечу памяти". Каждый гражданин может зажечь свечу и поставить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты голодом в Украине.

23 страны официально осудили и признали Голодомор геноцидом украинского народа.