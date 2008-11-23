Взрыв на газопроводе в Азербайджане

Второй по величине город Азербайджана остался без газа из-за взрыва на газопроводе, произошедшего утром в воскресенье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "ANS-PRESS".

По предварительной версии, сообщает агентство, из-за повышения давления разорвалась труба и газ воспламенился.

При этом "ни исполнительные власти Гянджи, ни в АО "Азеригаз" факт взрыва не подтверждают" и говорят, что "подача газа в Гянджу приостановлена из-за образовавшейся в трубопроводе трещины", отмечает агентство.

В настоящее время бригады специалистов МЧС, "Азеригаза" и представители исполнительной власти Гянджи находятся на месте происшествия. По словам представителя "Азеригаз", газоснабжение города будет полностью восстановлено сегодня до вечера.