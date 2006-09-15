Лех Валенса: Россия восстановит Советский Союз

Недальновидность Запада является причиной отказа Украины от вступления в НАТО, считает бывший президент Польши Лех ВАЛЕНСА, сообщает РИА «Новости».

"Украину можно было бы принять в Североатлантический альянс без какой-либо дискуссии, только для того, чтобы получить на стороне НАТО еще одну силу", - сказал он в пятницу журналистам.

"Сейчас, если Россия будет проводить мудрую тактику, будет возвращать Украину и восстановит Советский Союз", - заявил Л.ВАЛЕНСА.

"Я предупреждал Запад несколько лет назад: потеряли Белоруссию, потеряете Украину - из-за вашего эгоистического подхода, неучастия, из-за вашей малой заинтересованности. Не слушали меня, случилось то, что я предвидел", - добавил экс-президент Польши.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Брюсселе после заседания комиссии «Украина-НАТО» премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться в НАТО.