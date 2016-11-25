В Алеппо через 10 дней может начаться массовый голод – Белые каски

В восточной части сирийского города Алеппо может начаться массовый голод через 10 дней. Об этом сообщил председатель волонтерской организации "Белые каски" (занимается спасением пострадавших от войн в Сирии) Раед Аль-Салех, пишет Reuters.

Это произойдет в случае, если в район не будет доставлено продовольствие.

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Последний раз помощь поступала туда 13 ноября, а на новые поставки ООН не получила разрешения от России и правительства Сирии.

"Вы не представляете, какая там ситуация. Врачи и спасатели в Алеппо просто используют то, что осталось от оборудования после бомбардировок", - сказал Аль-Салех.

Напомним, специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура если интенсивные бомбардировки продолжатся, то "до Рождества восточное Алеппо перестанет существовать".

По мнению где Мистури, сирийская власть добивается ускоренного военного решения в районах восточного Алеппо, где все еще проживают около 255 тысяч человек. По его словам, если это произойдет, то в Турцию прибудут десятки тысяч беженцев.