Foreign Policy: ЕС намерен противостоять российской дезинформационной кампании

Об этом пишет Кавита Сурана в статье "ЕС намерен противостоять российской дезинформационной кампании", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Во Франции Марин Ле Пен из "Национального фронта" говорит, что Россия лучше справляется в Сирии, чем Европа. Лидер "Партии независимости Великобритании" Найджел Фарадж появился на финансируемом Россией телеканале RT и обвинил ЕС в кризисе в Украине. Члены итальянского "Движения пяти звезд" распространяют статьи в блогах о владельцах малого бизнеса, которые страдают из-за российских санкций.

Высказывания политических партий-выскочек хорошо вписываются в пророссийское повествование. Это натолкнуло специалистов и политиков на мысль о скрытой связи между ростом антиэлитарного движения в Европе и дезинформационной кампанией Москвы. По их мнению, она направлена на подрыв доверия к демократическим институтам, ослабление НАТО, и смещение дебатов в Европе на пользу России.

Недавно Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел исследование 45 популистских партий, и обнаружил, что большинство симпатизирует позиции российского правительства.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это отступление от демократических ценностей, демократических институтов, а также свободы СМИ на всем постсоциалистическом пространстве", - сказала FP Алина Полякова, соавтор нового доклада Атлантического совета по пропагандистским усилиям Кремля в Западной Европе. "Многие из этих негативных изменений привнесли популистские политики, которые часто связаны с Россией", - добавила она.

Это давно стало проблемой в Восточной и Центральной Европе, но страны Западной Европы только начинают осознавать масштабы российской пропаганды и влияния, в преддверии выборов в Германии и Франции. Это подтолкнуло к проведению новых исследований о механизмах стратегии Кремля и форсированию усилий по борьбе с ложными новостями, а также содействию демократическим принципам ЕС.

В среду Европейский парламент принял резолюцию с резкими формулировками, в ответ на российскую дезинформацию и пропаганду "Исламского государства". В докладе указано, каким образом Россия активизировала свои усилия по распространению пропаганды после аннексии Крыма, и призвала увеличить финансирование для поддержки свободы средств массовой информации и образования. Резолюция была принята на фоне громких возгласов со стороны популистских членов парламента, которые предупреждали, что включать Россию в доклад, в котором речь также идет об исламистских террористах, "лицемерно", и это может спровоцировать Москву на возобновление напряженности времен холодной войны.

В заголовке ТАСС, государственного информационного агентства России, говорится, что доклад показал "либеральную слабость Европы". Президент России Владимир Путин также вмешался, назвав эту резолюцию примером "политической деградации" демократии на Западе, согласно сообщениям RT. С точки зрения Москвы, Запад занят своей собственной версией информационных операций. Путин часто утверждал, что Вашингтон стремится подорвать правительства в Украине и Грузии под видом программ продвижения демократии.

"Этот доклад абсурден. Он усугубляет истерию в отношении России и неомаккартизм в Европе. Это карикатура России", - сказал парламентарий Хавьер Коусо Пермуй из радикально левой коалиции "Izquierda Unida" (Объединенные левые). Он призвал к отмене санкций и снятию напряженности в отношениях с Россией.

Несмотря на год, когда российское хакерство и новости, созданные фабрикой троллей, служили фоном для выборов в США, связь между подлинной политической убежденностью популистских партий Европы и влиянием Москвы нельзя назвать прямой.

Эксперты поспешили заявить, что, в основном, невозможно отследить, какие пророссийские позиции в Европе формирует непосредственно Кремль. Чрезвычайно трудно проследить иностранные инвестиции, которые иногда проходят через скрытые каналы и оффшорные счета. Кроме того, часто позиции европейской политики, которые могли бы быть выгодны Москве, на самом деле вытекают из исторических геополитических проблем и скептицизма в отношении вмешательства США. Они также являются результатом критики европейской неэффективности и самого проекта ЕС.

"Россия извлекла из этого максимальную выгоду; [и] в определенной степени, использует это и сейчас", - сказал Фредрик Весслау, директор программы Европейского Совета по международным отношениям в Европе. "Но это не причина европейского популизма".

Тем не менее, множество подозрительных сигналов указывают на взаимосвязь. Среди них, разоблачение информации о кредите на сумму в 11 млн долларов французскому "Национальному фронту", который был перенаправлен через московский "Первый Чешско-Российский банк" в 2014 году, и поездки в российскую столицу высокопоставленных депутатов от таких антиэлитарных партий, как итальянские "Лига Севера" и "Движение пяти звезд".

Многие эксперты и европейские чиновники считают, что Россия в основном использует те же демократические конвенции, которые защищают свободу слова, чтобы подкрепить свою точку зрения. Аргументы, впервые появившиеся на телеканале "Спутник", печально известном из-за распространения искаженной информации и даже откровенной лжи, все чаще, в конечном итоге, оказываются в политических блогах и просачиваются в основные СМИ.

"Можно сказать, что есть некая тенденция", - сказал Митчелл Оренштайн, профессор в Университете Пенсильвании, на мероприятии Атлантического совета в этом месяце. " В Европе и США есть много людей, которым Кремль, конечно, не платит, и все же они занимают пророссийскую позицию в вопросе внешней политики".

"Опасность заключается не только в том, что есть агенты влияния", - сказал Оренштайн. "Опасность состоит в том, что они могут завоевать сердца и умы довольно многих людей в Европе".

Высказывания Москвы, говорят аналитики, направлены не только на расшатывание единства ЕС в отношении санкций против России из-за ее вооруженного вмешательства в Украине. Пропаганда – это также попытка внести путаницу в спорные внутренние вопросы на континенте, такие как иммиграция и права ЛГБТ, а также расшатать ЕС, представив его громоздким и бестолковым органом управления.

"Целевая аудитория – это именно те люди, у которых есть определенное недоверие к истеблишменту или заявленным позициям", - сказал Сийбрен де Йонг, стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований.

"Одна из самых популярных их тактик – всякий раз, когда они делают что-то не так – а это происходит очень часто – последовательно указывать на то, что другие тоже плохие", - сказал де Йонг. "Они знают, что мы терпимо относимся к инакомыслящим, а они – нет, поэтому они постоянно этим пользуются".

Резолюция, принятая в среду, рекомендует, чтобы институты ЕС контролировали источники финансирования анти-европейской пропаганды. Она призывает расширить полномочия оперативной группы, чтобы определить тактику [распространения] дезинформации, и попросить Европейскую комиссию предоставить дополнительное финансирование независимым средствам массовой информации. Но сам по себе отчет не поможет добиться осуществления этой политики.

Тем не менее, сказала Анна Фотыга, польский член Европейского парламента, которая курировала подготовку доклада, это само по себе достижение, оно помогло определить официальную позицию ЕС и повысить уровень осведомленности среди государств-членов. "Впервые, ЕС решил очень открыто обсудить вопросы, о которых всем хорошо известно, но которым в то же время не уделяли должного внимания", - сказала она FP.

Некоторые эксперты говорят, что специализированные стратегические команды – это ключ к тому, чтобы не позволить дезинформационным кампаниям получить полную свободу действий и заполнить новостные ленты. Случай с фальшивой "историей Лизы" в Германии, которая появилась в январе, часто приводят в качестве примера. Основные новостные СМИ заявили, что немка российского происхождения была изнасилована мигрантами в Берлине, до того, как власти Германии успели проверить информацию и отреагировать. Когда рассказ был развенчан, последующие обвинения в сокрытии [информации] – которые подпитывал даже министр иностранных дел России Сергей Лавров – привели к большим протестам.

Год назад, ЕС создал оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям, East StratCom. В нее входят 11, в основном, русскоязычных людей, которые ищут в Интернете фальшивые новости, также каждые две недели они отправляют обзоры, в которых отмечают конкретные искаженные новости и тактику. Сейчас бюллетень читают 20.000 еженедельно. На прошлой неделе Европарламент проголосовал за увеличение финансирования группы.

Но в эпоху Интернета воздействие таких инициатив остается неясным, люди ограждают себя информационным пузырем, чтобы подтвердить собственные взгляды. В настоящее время East StratCom не располагает достаточными ресурсами для оценки воздействия на общественное мнение и может подсчитать только количество подписчиков и впечатлений о своей работе в Twitter.

Также может быть очень сложно сформулировать ответ, без указаний на дезинформацию, который бы не выходил за рамки свободы слова и демократических ценностей. В конце концов, политики и эксперты ЕС говорят, что нет никакого смысла бороться с пропагандой и теориями заговора аналогичными методами.

"Очень важно не попасть в ловушку и не думать, что Россия стоит за всем, и всюду, и что ей море по колено", - сказал Весслау. "Риск состоит в том, что мы слишком остро реагируем и принимаем меры, которые подрывают наши открытые общества".

В этом году Латвия и ее большое русскоязычное население столкнулись с дилеммой. В 2016 году страна трижды временно ограничивала российские медиа, ссылаясь на примеры агрессивных высказываний и разжигание войны, в том числе телевизионных персонажей, которые обвиняли Украину в "осуществлении геноцида против русских", призывали зрителей выступать против переговоров с Украиной и вместо этого "уничтожить ее с помощью военной силы". Контент по-прежнему доступен в Интернете, но Уна Бергмане, исследователь Центра международных исследований Марио Эйнауди Корнельского университета, считает, что запрет был скорее утверждением ценностей, чем попыткой полностью закрыть поток информации. "Мы пока не знаем, насколько это эффективно", - добавила она.

Другие эксперты считают, что слишком просто указывать на ложную информацию, исходящую от спонсируемых государством компаний, вроде RT и "Спутник". Они говорят, что паутина влияния Кремля намного шире, и необходимы более значительные шаги, чтобы повысить ее прозрачность и обнаружить лица или группы, которые получают деньги от России.

"StratСom обычно схватывает такую довольно откровенную ложь, но есть и более тонкое влияние через владельцев", - сказал Руслан Стефанов, директор Центра изучения демократии в Болгарии. Недавно он опубликовал доклад, в котором попытался показать связь между деньгами и влиянием России, и рекомендовал европейским странам обеспечить большую прозрачность в том, что касается права собственности в сфере средств массовой информации и иностранных инвестиций.

Однако, другие менее обеспокоены тем, что популистские внешнеполитические взгляды влияют на избирателей. Вацлав Бартушка, посол Чехии по вопросам энергетической безопасности, назвал российскую пропаганду "неэффективной" и сказал, что избирателей больше интересовала экономика.

"То, что они продают, просто не соответствует тому, чего хотят люди", - сказал он. "Я имею в виду, что они тратят миллиарды долларов на создание телевизионной сети, RT, радио, интернет-журналов, влияния - и что они получают в итоге?"

С другой стороны, недооценивать потенциальные последствия российской дезинформации было бы "наивно", - сказала Полякова, эксперт Атлантического совета.

"Прямо сейчас проект ЕС пошатнулся, и Россия пытается подлить масла в огонь", - сказала она. "Сейчас самое время принимать меры для укрепления демократических институтов, реагировать на дезинформацию, борясь с ней, а также инвестировать в наши собственные принципы и ценности".

В конечном счете, распространение ложных новостей и подъем популистов, которые повторяют слова Кремля, – это напоминание о том, что ЕС стоит посмотреть в зеркало, сказал Ричард Янгс из Carnegie Europe.

"Необходимо критиковать Россию и выступать за резкий ответ на ее дезинформацию", - сказал он. "Но, я полагаю, мы должны также присмотреться к ситуации дома, и выявить те отклонения в наших демократиях, которые позволяют такой очевидной лжи находить поддержку".