Глава МИД Франции обвинил Асада в разжигании "тотальной войны" в Сирии
Париж обвинил Сирию и ее союзников в использовании периода политической неопределенности в США до инаугурации Дональда Трампа для "тотальной войны" с противниками режима сирийского президента Башара Асада.
Об этом в среду, 23 ноября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Deutsche Welle.
"Миллион людей сегодня в осаде. Не только в Алеппо - в Хомсе, Гути и Идлибе - и это реальная ситуация в Сирии", - цитирует Эро агентство Reuters.
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Глава французского МИД пообещал, что Франция возьмет на себя инициативу и будет противодействовать планам правительства Асада. Он анонсировал переговоры стран, критически настроенных в отношении сирийского режима.
Представители, в частности, США, Саудовской Аравии и Турции должны встретиться в Париже в начале декабря.
Беспокойство относительно агрессивной кампании правительственных войск в Сирии также выразили в ООН и Германии.
"Переговоры о прекращении огня и гуманитарной помощи не должны прекращаться на время переходного периода в Вашингтоне", - подчеркнул глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.