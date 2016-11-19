Польская власть хочет закрыть гимназии: в Варшаве начались многотысячные протесты

Участники акции подали президенту Польши Анджею Дуде петицию с призывом не реализовывать реформу, сообщает biznes.onet.pl.

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В акции приняли участие родители, учителя, представители органов местного самоуправления, директора школ, ученые.

По данным одного из организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. лиц, в том числе 35 тыс. учителей. По данным полиции - около 15 тыс. человек.

Участники акции считают, что ликвидация гимназий, сокращение на год общего образования, реорганизация сети школ приведет к ухудшению качества образования и условий обучения.

Образовательная реформа предусматривает возвращение к 8-летней начальной школы, 4-летних лицеев и 5-летних техникумов, а на смену профессиональным школам придут двухступенчатые отраслевые школы. С 1 сентября 2017 года планируется прекратить набор учеников в гимназии.

Сейм рассмотрит пакет решений относительно образовательной реформы 29 ноября.