Польская власть хочет закрыть гимназии: в Варшаве начались многотысячные протесты
В Варшаве состоялась массовая демонстрация против реформы образования, в рамках которой предусмотрена ликвидация гимназий.
Участники акции подали президенту Польши Анджею Дуде петицию с призывом не реализовывать реформу, сообщает biznes.onet.pl.
Читайте такжеПольский Сейм проголосовал за создание войск теробороны
В акции приняли участие родители, учителя, представители органов местного самоуправления, директора школ, ученые.
По данным одного из организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. лиц, в том числе 35 тыс. учителей. По данным полиции - около 15 тыс. человек.
Участники акции считают, что ликвидация гимназий, сокращение на год общего образования, реорганизация сети школ приведет к ухудшению качества образования и условий обучения.
Образовательная реформа предусматривает возвращение к 8-летней начальной школы, 4-летних лицеев и 5-летних техникумов, а на смену профессиональным школам придут двухступенчатые отраслевые школы. С 1 сентября 2017 года планируется прекратить набор учеников в гимназии.
Сейм рассмотрит пакет решений относительно образовательной реформы 29 ноября.