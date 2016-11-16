Transparency: 38% украинцев в течение года давали взятку при взаимодействии с органами власти (инфографика)

Согласно результатам опроса, которые приводит организация, 29% украинцев готовы отказываться платить взятку, 9% готовы сообщать о коррупции, 6% будут голосовать за добропорядочных кандидатов и партии, 7% готовы вслух обсуждать проблему коррупции, 2% готовы вступить в антикоррупционные организации, а 1% - бойкотировать недобропорядочный бизнес.

Проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для Украины - об этом заявили 56% респондентов. На вопрос, снизился ли уровень коррупции за последние четыре года, 72% украинцев ответили отрицательно. Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных оценивают негативно. При этом, 49% украинцев считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить, а 67% уверены в необходимости запретить компаниям финансировать политические партии и кандидатов.

Наиболее коррумпированными украинцы назвали: государственных служащих (65%), парламент (64%), работников налоговой сферы (62%), судей (61%), президента и премьер-министра (60%), представителей местных органов власти (55%), полицию (54%), руководителей бизнеса (46%), религиозных лидеров (32%).

И это не удивительно, ведь 38% наших сограждан в течение последнего года давали взятку при взаимодействии с органами власти. Чаще всего украинцы платили взятку при получении услуг в таких учреждениях: начальные и средние учебные заведения (38%), медицинские учреждения (33%), при взаимодействии с дорожной полицией (33%), в системе профессионального образования (31%), оформляя выплаты по безработице (9%), оформляя социальные льготы (6%).

При этом, считают ненужным сообщать о коррупции 42% опрошенных, ведь 16% - убеждены, что это ничего не изменит, а 14% боятся последствий такого разоблачения. Можно назвать украинцев достаточно смелыми обличителями, ведь почти каждый третий житель Европы и стран Центральной Азии не сообщает о коррупции именно из-за страха мести. Также стоит отметить прогресс по сравнению с прошлыми годами: в 2013 году 74% украинцев не сообщали о коррупции, потому что 63% из них считали, что это ничего не изменит, а 24% боялись последствий.

Такое критическое отношение украинцев к антикоррупционной реформе, которое показало нынешнее исследование, по мнению исполнительного директора Transparency International Украина Ярослава Юрчишина, обусловлено ростом внимания общества к коррупции и также свидетельствует о необходимости усилить реформу.

"Благодаря образованию антикоррупционных институтов и внедрению новых инструментов предотвращения коррупции информация о ней стала доступна широкому кругу общественности. Коррупционные правонарушения теперь все труднее скрыть. Именно поэтому складывается впечатление, что коррупции в обществе стало больше. При этом сообщений об осуждении коррумпированных должностных лиц к лишению свободы маловато. Обычно единственным следствием коррупционного преступления для чиновника является общественное порицание и испорчена репутация", - считает Юрчишин.

"Именно поэтому необходимо как можно скорее создать Антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела против коррупционеров. Ведь из-за отсутствия в Украине такого органа антикоррупционная реформа не продвигается дальше, а коррупционеры, несмотря на все приложенные усилия со стороны государства и общественности, остаются не наказанными", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор Transparency International Украина.

Общее количество респондентов в Украине - 1507 человек. Статистическая погрешность составляет 2,6 процентных пункта.