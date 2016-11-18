ВОЗ вывела вирус Зика из категории чрезвычайных ситуаций
23:11, 18 ноября 2016Мир
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Вирус Зика выведен из категории чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, имеющих международное значение.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters ссылаясь на заявление Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ отмечают, что продолжат исследовать эту болезнь как "другие очень важные инфекционные заболевания и прочие угрозы".
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«Вирус Зика и связанные с ним осложнения остаются проблемой общественного здравоохранения, требующей интенсивного действия», – отмечают в организации.
Также, ВОЗ продолжит исследовать возможные осложнения и разработает устойчивую программу у для борьбы с данной болезнью.
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