На Пуэрто-Рико введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии вируса Зика

Это следует из сообщения, опубликованного на сайте американского Министерства здравоохранения и социальных служб, передает РБК.

В заявлении ведомства отмечается, что на такие меры официальные власти пошли после соответствующего обращения губернатора острова Алехандро Падильи.

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Введение особого режима безопасности, по мнению ведомства, обеспечит дополнительную поддержку правительству Пуэрто-Рико, а также поможет гарантировать необходимый контроль за населением региона, в особенности за беременными женщинами.

​Как отмечает Reuters, более 1000 беременных женщин в Пуэрто-Рико были инфицированы штаммами вируса после укуса комаров. К настоящему времени, по данным местного департамента здравоохранения, медики зарегистрировали в регионе 10 690 случаев заражения лихорадкой Зика. При этом фактическое число больных может быть выше, поскольку, как отмечают власти, симптомы болезни в большинстве случаев слабо выражены.

В начале июля в США зафиксировали первый случай летального исхода пациента, больного вирусом Зика. Им стал пожилой житель штата Юта, который заразился во время поездки в зону, где лихорадка активно распространяется.