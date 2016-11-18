В результате авиаударов по Алеппо погибли более 20 человек, пострадала насосная станция – СМИ

Об этом сообщает Time со ссылкой на сирийских активистов и спасателей.

В одном районе волонтеры после четырех часов разборка обломков вытащили шестилетнего ребенка, которая была еще жива. Мать ребенка была убита во время авиаударов, сообщил представитель спасателей (сирийская гражданская оборона) Ибрагим аль-Хадж.

Активист общественной службы администрации сказал, что насосная станция в Баб аль-Нейраб была повреждена бомбой. Представитель администрации Ахмад аль-Шами отметил, что завод был поврежден, но все еще работает.

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"Этот режим использует любые средства, чтобы усилить давление на гражданское население. Он бомбардирует хлебозаводы и больницы и не делает исключений для воды и электричества", – сказал он Associated Press.

Как ранее сообщали СМИ, лидеры пяти стран ЕС и президент США Барак Обама сегодня, 18 ноября, обсудят вопрос продолжения действия санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину, а также возможные новые санкции за ее бомбардировки в Сирии.