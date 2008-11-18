НАТО ищет способы нормализовать отношения с Россией

Министры 26-ти стран-членов НАТО на предстоящей в начале декабря встрече в Брюсселе, возможно, примут решение о возобновлении работы Совета Россия-НАТО.

Об этом сообщил сегодня официальный представитель Альянса Джеймс АППАТУРАЙ, передает РИА «Новости».

"В НАТО на уровне послов ведутся дискуссии в отношении того, когда и как продвинутся к нормализации отношений (с Россией в рамках СРН). Возможно, решение на этот счет будет принято министрами иностранных дел, которые соберутся через две недели", - сказал Д.АППАТУРАЙ журналистам в Брюсселе.

По его словам, решение о нормализации отношений между НАТО и Россией натовской стороной пока не принято.

Решение о приостановлении деятельности совета было принято натовской стороной в ответ на миротворческую операции России во время грузино-югоосетинского конфликта.