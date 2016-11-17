В Миннесоте сомалийцев осудили на 30 и более лет за связи с ИГ

Еще один, 22-летний Гулед Омар, получил 35 лет. Прокуратура просила для Омара 40 лет тюрьмы. Всего по делу проходит девять человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Общество должно понимать, что в нем существует джихадистская ячейка, которая расправила щупальца. Молодежь уехала в Сирию и погибла там", - заметил федеральный судья Майкл Дэвис, оглашая приговор.

Как стало известно следствию, Фара в апреле 2015 года ездил в Сан-Диего, чтобы приобрести поддельный паспорт, выехать из страны и отправиться в Сирию.

Мужчина, впрочем, заявил, что не считает себя орудием террора, хотя и понимает, почему его действия выглядят подозрительно со стороны.

Сомалийская община в Миннесоте является крупнейшей из 50 штатов США.