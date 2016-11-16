Силы Ирака освободили легендарный ассирийский город, превращенный исламистами в руины (фото)

Стоявшие на его улицах скульптуры разбиты, зиккурат, входивший некогда в число самых высоких древних сооружений, сохранившихся до наших дней, разрушен почти до основания, пишет Русская служба Би-би-си.

Боевики ИГ захватили Нимруд в июне 2014 года - вскоре после того, как взяли Мосул. В марте 2015 года стало известно, что они разрушили исторический центр города взрывчаткой, бульдозерами и кувалдами.

ЮНЕСКО квалифицировала случившееся как военное преступление.

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15 ноября исторический центр города посетил командир проправительственного ополчения. Осмотрев остатки древних построек, он сказал журналистам: "Раньше ты приходил сюда и понимал, как жили люди. Теперь ничего не осталось".

"Уничтожено все, - добавил он. - Потерять Нимруд мне даже больнее, чем потерять свой родной дом".

Heartbreaking images of the ancient Nimrud site after Da'ish terrorists levelled it. [Images via @maxdelany]. pic.twitter.com/1gIRXjH0PC — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) November 15, 2016

Нимруд был отбит у боевиков правительственными войсками в ходе более масштабной операции, целью которой является взятие Мосула - города, считавшегося последним оплотом ИГ в Ираке.

Город Нимруд расположен примерно в 32 километрах к югу от Мосула. Он был основан более 3 тысяч лет назад. Это был один из крупнейших городов Ассирийской империи, в определенный период город был столицей. Площадь исторического центра города составляет примерно 3,5 кв. километра.

На этой территории уместились дворцы и гробницы ассирийских императоров, храмы, построенные ассирийцами в честь своих богов, огромные статуи львов и крылатых быков, а также всемирно известные фрески.

Today we reached the famed archaeological site of #Nimrud in north #Iraq. It's estimated 95% of the historic site has been destroyed by ISIS pic.twitter.com/kdvEXS8AtI — Richard Galpin (@RgalpinBBC) November 15, 2016

Лидеры "Исламского государства" неоднократно заявляли, что считают всю доисламскую культуру и архитектуру идолопоклонством. В связи с этим они разрушили еще несколько крупных исторических памятников в Ираке и Сирии, в том числе Пальмиру.