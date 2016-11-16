Открывшего стрельбу в аэропорту Оклахомы нашли мертвым в автомобиле

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Единственной жертвой стрельбы стал сотрудник авиакомпании Southwest Airlines - 52-летний Майкл Винчестер, отец восходящей звезды американского футбола Джеймса Винчестера.

Читайте такжеВ Оклахоме разыскивают опасного преступника, который убил двух и ранил четырех человек

Джеймс сейчас выступает в составе команды "Канзас-Сити Чифс", которая уже направила соболезнования родным погибшего.

Как отмечает капитан оклахомской полиции Пако Бальдеррама, стрельба выглядит спланированным актом, однако мотивы и личность нападавшего на данный момент не установлены.

Напомним, аэропорт Оклахома-Сити был закрыт на несколько часов после первых сообщений о стрельбе на парковке международного терминала. За это время авиакомпаниям пришлось отменить около 25 рейсов.