Война Путина в Сирии: опубликовано видео запуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс"

На кадрах, обнародованных на странице в Facebook российского оборонного ведомтсва, видно, как ракеты покидают пусковые установки.

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В сообщении утверждается, что после запуска ракеты "поражают цели объектов террористов в Сирии".

Напомним, ранее минобороны Российской Федерации обнародовало видео, на котором показан процесс подготовки авиации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова" к атаке на сирийский Алеппо.